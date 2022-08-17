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Общество17 августа 2022 9:09

Алтайские строители не пострадали при обстреле школы в ЛНР

Они работали на другом объекте
Герман Архаров
На ремонт Родаковской средней школы строители не успели зайти

На ремонт Родаковской средней школы строители не успели зайти

Фото: Олег УКЛАДОВ

В обстрелянной школе в поселке Родаково в Славяносербском районе ЛНР не пострадали алтайские строители. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на Юрия Проскурина, начальника департамента правительства региона по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.

Юрия Проскурин находится в служебной командировке в Славяносербском районе (подшефном региону). Он отметил, что строители работают на другом объекте и никто из них не пострадал.

– На ремонт Родаковской средней школы строители не успели зайти, – пояснил Юрий Проскурин.