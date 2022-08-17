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Общество17 августа 2022 3:00

Барнаульцы жалуются на соседа, устроившего в квартире свалку

По их словам, он приводит домой бомжей
Герман Архаров
Фото: скриншот со страницы группы Barnaul 22

Фото: скриншот со страницы группы Barnaul 22

Житель дома на улице 5-я Западная в краевой столице устроил свалку в своей квартире. Соседи сообщили об этом в группе «Барнаул 22»

По словам местных жителей, их сосед носит домой мусор и «развел хламовник с тараканами и клопами». Год назад квартиру мужчины вычищали специалисты и проводили дезинсекцию, но через некоторое время все повторилось, и барнаулец принес домой гору мусора.

- На данный момент устроил там «притон» для бомжей, тем самым подвергает опасности жителей дома, - утверждают горожане.

Барнаульцы просят компетентные органы откликнуться и помочь с решением этой проблемы.