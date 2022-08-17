Житель Алтайского края убил мать и попытался зарезать жену

Мужчина ударил ножом жену и мать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали 49-летнего жителя Бурлинского района, которого подозревают в убийстве матери и покушении на убийство жены. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел, сообщает СУ СК региона.

Все произошло ночью 15 августа, когда мужчина вместе с семьей находился у себя дома в одном из сел Бурлинского района. По данным следствия, когда родственники легли спать, подозреваемый взял охотничий нож и несколько раз ударил 47-летнюю жену. Пострадавшую госпитализировали, медики борются за ее жизнь.

После попытки убить супругу, мужчина пришел к матери и не менее двух раз ударил ножом и ее. 68-летняя женщина умерла в больнице.

- В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в СК.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.