Алтайские врачи стали зарабатывать более 60 тысяч рублей в месяц

Размер зарплаты зависит от медорганизации, нагрузки, квалификации Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачи в Алтайском крае стали получать более 60 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, в 2022 году зарплата у младшего медперсонала увеличилась на 4%, у среднего персонала и врачей на 5%. Так, в среднем младший медперсонал получает 28, 5 тыс. рублей, средний – 37,7, врачи – 60,4.

Министр отметил, что размер зарплаты медиков зависит от медорганизации, нагрузки, квалификации и так далее.