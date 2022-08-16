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Общество16 августа 2022 7:13

Алтайские врачи стали зарабатывать более 60 тысяч рублей в месяц

Зарплата увеличилась на 5%
Александра Сапожкова
Размер зарплаты зависит от медорганизации, нагрузки, квалификации

Размер зарплаты зависит от медорганизации, нагрузки, квалификации

Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачи в Алтайском крае стали получать более 60 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, в 2022 году зарплата у младшего медперсонала увеличилась на 4%, у среднего персонала и врачей на 5%. Так, в среднем младший медперсонал получает 28, 5 тыс. рублей, средний – 37,7, врачи – 60,4.

Министр отметил, что размер зарплаты медиков зависит от медорганизации, нагрузки, квалификации и так далее.