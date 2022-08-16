На Алтае подешевели морковь, картофель, яблоки

Цена картофеля в Алтайском крае упала на 18,8% Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае снизились цены на некоторые продукты. Больше всего подешевели овощи и фрукты, сообщили в правительстве края.

В целом цены на плодоовощную продукцию по сравнению с началом года упали на 8,8%. Это связано с поступлением нового урожая. Так, цена яблок стала меньше на 7,7%, моркови – на 4,8%, белокочанной капусты - на 38,5%, картофеля – на 18,8%.

Примечательно, что овощи сейчас стоят дешевле, чем в августе 2021 года. Например, стоимость картофеля снизилась с 49,53 до 46,78 рубля за килограмм, моркови - с 77,89 до 57,04.

Также на Алтае подешевели чай черный байховый (на 3,7%), соль (на 8,6%), яйца (на 7,7%), гречка (на 3,7%), сахар (на 4,7%) и другие продукты.