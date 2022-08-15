Бийчане жалуются на трупный запах

Бийск Фото: газеты «Бийский рабочий»

Жители Бийска пожаловались на жуткий трупный запах, который ощущается в районе Детского мира. Подробнее об этом рассказал «Бийский рабочий».

– Мы прогуливались в новом парке за Городским дворцом культуры, и сначала подумали, что где-то лежит мертвое животное, запах был ужасный, - рассказывает бийчанка Алина. - Ушли с одного места в другое - запах не исчез. Оказалось, что он растекся по всему воздуху, прогулку спешно завершили, потому что даже тошнота к горлу подступать стала.

При этом Алтайский ЦГМС оценивает индекс качества воздуха в Бийске в настоящий момент, как «плохой».

Кстати, жалобы на неприятный запах начали появляться еще на прошлой неделе. С чем это связано - пока выясняется.