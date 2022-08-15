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Общество15 августа 2022 7:07

Застройщик купил в центре Барнаула клочок земли в частном секторе

Ранее там планировалось строительство высотки
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Участок, выкупленный Юрием Гатиловым. Скриншот сайта "Дубль ГИС"

Участок, выкупленный Юрием Гатиловым. Скриншот сайта "Дубль ГИС"

Компания Юрия Гатилова «Строительная инициатива» выкупила в центре Барнаула земельный участок площадью 0,26 гектаров.

Ранее здесь планировалось возведение высотки, но застройщик обанкротился. На новый аукцион зарегистрировались пять претендентов.

– Лучшую цену — 60,45 млн рублей — предложила компания Юрия Гатилова специализированный застройщик «Строительная инициатива», - пишет «Алтапресс».

На минувшей неделе с компанией был заключен договор купли-продажи. Об этом сообщил конкурсный управляющий.

Речь идет об участке на Интернациональной, 130 – за бизнес-центром «Идеал-2».