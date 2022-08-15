Застройщик купил в центре Барнаула клочок земли в частном секторе

Участок, выкупленный Юрием Гатиловым. Скриншот сайта "Дубль ГИС"

Компания Юрия Гатилова «Строительная инициатива» выкупила в центре Барнаула земельный участок площадью 0,26 гектаров.

Ранее здесь планировалось возведение высотки, но застройщик обанкротился. На новый аукцион зарегистрировались пять претендентов.

– Лучшую цену — 60,45 млн рублей — предложила компания Юрия Гатилова специализированный застройщик «Строительная инициатива», - пишет «Алтапресс».

На минувшей неделе с компанией был заключен договор купли-продажи. Об этом сообщил конкурсный управляющий.

Речь идет об участке на Интернациональной, 130 – за бизнес-центром «Идеал-2».