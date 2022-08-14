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Происшествия14 августа 2022 2:21

Автомобиль проехал по ноге мальчика в Барнауле

Ребенок, хромая сам дошел домой
Александра Сапожкова
Сотрудников ДПС на место аварии никто не вызывал

Сотрудников ДПС на место аварии никто не вызывал

Фото: Олег УКЛАДОВ

12 августа в Барнауле у ТЦ «Огни» автомобиль проехал по ноге ребенка. О происшествии сообщается в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

«В 16:05 около фонтана неизвестная белая машина проехала по ноге 12-летнему мальчику. Водитель спросил, нужна ли ребенку помощь, но тот растерялся и сказал, что нет», - пишут в паблике.

Тогда мужчина спокойно уехал с места аварии, а ребенок, хромая, самостоятельно дошел до дома. Его родители начали искать очевидцев. Однако позже автомобилист все-таки сам вышел на связь.