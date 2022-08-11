В барнаульском парке «Изумрудном» покажут фильмы на VHS

Показ фильмов состоится в амфитеатре парка "Изумрудный" Фото: Анна СЕМИНА

В барнаульском парке отдыха «Изумрудный» покажут старые фильмы на VHS-кассетах.

– Вы очень просили, и мы сделали это! 13 августа с 16:00 до 22:00 приглашаем в видеосалон парка «Изумрудный» окунуться в атмосферу 80-90х годов, когда эпоха видеосалонов была своего рода прорывом в неведомый тогда мир «фабрики грез», - рассказывает в своем телеграм-канале руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев.

Показывать фильмы будут на старых кассетах VHS, а к видеомагнитофону подключат винтажный телевизор. Всех желающих ждут в амфитеатре парка. Можно взять плед, чтобы удобно разместиться на поляне.

Вход свободный.