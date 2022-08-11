В Барнауле открыли памятный знак в честь строителей

Памятный знак в честь строителей в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле на проспекте Строителей открыли памятный знак в честь строителей.

– Он разместился в небольшом сквере около здания на пр. Строителей, 43, - сообщает «Толк».

Пожалуй, все же самыми почетными гостями стали сами ветераны отрасли. Для них это своеобразный подарок к приближающемуся профессиональному празднику.

Мемориал выполнен из гранита, на нем имеется надпись «Памятный знак в честь строителей Алтайского края». Стеллу изготовили на Колыванском камнерезном заводе.

Строительство знака обошлось в 4,5 млн рублей. Эта сумма сложилась из добровольных пожертвований непосредственных участников отрасли. В общей сложности свою руку к созданию монумента приложили 14 крупных компаний-застройщиков и производителей материалов.