Сибиряк устроил поножовщину в автомобиле

Обвиняемый уже несколько раз был судим Фото: Анна СЕМИНА

29-летний житель Славгорода пойдет под суд по обвинению в убийстве. Он устроил в своей машине поножовщину.

– По данным следствия, рано утром в начале января 2022 года в салоне автомобиля припаркованного около одного из домов в городе Славгороде между тремя мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт, - поясняют в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Обвиняемый схватил нож и клинком ударил одного из пассажиров в голову. 37-летний потерпевший скончался в больнице спустя некоторое время.

Второй пострадавший – 27-летний мужчина, тоже получил удар ножом, но смог оттолкнуть нападавшего и выбежать из автомобиля.

Установлено, что ранее обвиняемый уже несколько раз был судим. Сейчас он дожидается очередного суда. Свою вину он так и не признал.