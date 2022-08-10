Певица Клава Кока не выступит с концертом на Яровом

Вместо Клавы Коки на сцену поднимется группа «Моя Мишель» Фото: Татьяна Гейнрих

Певица Клава Кока не выступит на Яровом 13 августа. Об этом сообщают организаторы.

Вместо Клавы Коки на сцену поднимется группа «Моя Мишель».

В комментариях одни пользователи спокойно отнеслись к замене артиста, другие же выразили сожаление. Так жительница региона написала, что ее дочь мечтала попасть на концерт Коки в свой день рождения, но теперь не сможет этого сделать.

О причинах отмены концерта звезды не сообщается. Судя по снимках из соцсетей певицы, сейчас Клава Кока находится в Лос-Анджелесе.