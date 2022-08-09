В Бийске из могилы достали тело пациента психбольницы, которого похоронили как безродного

После эксгумации мужчину похоронили в нормальном виде с крестом и надписью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске достали из могилы тело пациента психбольницы, которого похоронили как безродного. Эксгумацию провели в июле, сообщает «Бийский рабочий».

Напомним, в Бийске умершего пациента психиатрической клиники Сергея Попова похоронили на кладбище как безродного, не уведомив о его кончине семью. Родственники узнали о случившемся только спустя месяц и были шокированы.

- Мы присутствовали на эксгумации с самого начала ее проведения. Могилу выкапывали при нас, и то, каким образом похоронили нашего Сергея, не укладывается в голове. Яма была выкопана не по стандартам, а где-то на полметра в глубину, то есть так, чтобы немного закидать гроб землей, - рассказала журналистам сестра умершего Оксана.

Со слов женщины, гроб был закопан полустоя, а крышка была не заколочена и сдвинута. Поэтому в гробу была земля. Соответственно в гробу была земля. Тело умершего было обнажено.

После эксгумации мужчину похоронили в нормальном виде с крестом и надписью.

Судмедэкспертиза установит, была ли смерть пациента насильственной.