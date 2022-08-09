Жительница Барнаула забила мужа до смерти сковородкой на фоне длительного запоя

Женщину обвиняют по статье 111 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 55-летняя женщина до смерти забила своей мужа. В качестве орудия она использовала сковородку. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

– По данным следствия, в начале мая 2022 года в городе Барнауле обвиняемая на протяжении нескольких дней распивала спиртное с супругом. В ходе конфликта на бытовой почве женщина нанесла более 40 ударов по телу и голове мужчины, в том числе металлической сковородой, - рассказали в Следкоме.

Это был уже не первый случай, когда супруга избивала мужчину. На этот раз травмы были настолько серьезные, что через несколько дней он скончался.

Женщину обвиняют по статье 111 УК РФ. Во время предварительного следствия она признала свою вину. Уголовное дело направили в суд.