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Общество9 августа 2022 3:38

Зрители перенесенного на год рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске не могут вернуть деньги за билеты

Организаторы предлагают приехать на фестиваль в 2023 году или обменять билет на ваучер
Татьяна Гейнрих
На фестивале должна была выступить группа "Звери"

На фестивале должна была выступить группа "Звери"

Фото: Анна СЕМИНА

Зрители перенесенного на год рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске получают отказ в ответ на просьбу вернуть деньги. Об этом сообщает «Амик».

- Организаторы фестиваля в ответе на заявление о возврате пишут покупателям билетов, что по действующему сейчас законодательству возврат денег за билет не производится, - пишет издание.

Однако организаторы предлагают другие варианты - приехать на фестиваль в 2023 году или обменять билет на ваучер, по которому можно будет посетить мероприятие когда-нибудь в будущем.

В случае, если человек не намерен больше посещать фестиваль, якобы нужна уважительная причина. Подтвердить свое отсутствие нужно, например, справкой от врача или документами, доказывающими его переезд в другую страну или регион.

При этом в письме организаторы обращают внимание на то, что действуют законно и говорят о бесполезности судебных исков.

Напомним, ранее мы писали о том, что зрители фестиваля уже начали обращаться в суд, пытаясь вернуть деньги за билеты.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» планировали провести с 12 по 14 августа 2022 года в Бийске. Но организаторы перенесли мероприятие за год, ссылаясь на ограничения Роспотребнадзора.