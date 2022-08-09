Зрители перенесенного на год рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске не могут вернуть деньги за билеты

На фестивале должна была выступить группа "Звери" Фото: Анна СЕМИНА

Зрители перенесенного на год рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске получают отказ в ответ на просьбу вернуть деньги. Об этом сообщает «Амик».

- Организаторы фестиваля в ответе на заявление о возврате пишут покупателям билетов, что по действующему сейчас законодательству возврат денег за билет не производится, - пишет издание.

Однако организаторы предлагают другие варианты - приехать на фестиваль в 2023 году или обменять билет на ваучер, по которому можно будет посетить мероприятие когда-нибудь в будущем.

В случае, если человек не намерен больше посещать фестиваль, якобы нужна уважительная причина. Подтвердить свое отсутствие нужно, например, справкой от врача или документами, доказывающими его переезд в другую страну или регион.

При этом в письме организаторы обращают внимание на то, что действуют законно и говорят о бесполезности судебных исков.

Напомним, ранее мы писали о том, что зрители фестиваля уже начали обращаться в суд, пытаясь вернуть деньги за билеты.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» планировали провести с 12 по 14 августа 2022 года в Бийске. Но организаторы перенесли мероприятие за год, ссылаясь на ограничения Роспотребнадзора.