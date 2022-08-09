В Барнауле на торги выставили землю под ночные клубы и ТРК рядом с аэропортом

Один из лотов - земля, предназначенная для строительства отдельно стоящих магазинов, развлекательных центров или ночных клубов Фото: Татьяна Гейнрих

В Барнауле рядом с аэропортом выставили на торги участки земли. Об этом сообщает «Толк».

- Это бывшие сельскохозяйственные поля, где в будущем должен появиться новый район New Terra, - отмечает издание.

Продается четыре вида территорий. Первый лот – земля, предназначенная для строительства отдельно стоящих магазинов, развлекательных центров или ночных клубов. Ее площадь составляет 9 га, цена – почти 45 млн рублей.

Второй лот – это участок, предназначенный исключительно для объектов общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания, будь то парикмахерские или химчистки. Площадь территории - 11,7 га, цена не ниже 51,5 млн рублей.

На третьем участке земли позволяется возводить ТРЦ, здания и сооружения для хранения автотранспорта, бытового обслуживания. Площадь этой территории - почти 5,5 га, стоимость составляет 36,2 млн рублей.

Четвертый лот – земля, которая подходит для производственных предприятий, складов, оптовых баз. Его площадь – 15,5 га. Его пытаются продать за 16,1 млн рублей.