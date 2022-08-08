В Бийске разваливается кладбище, которому исполняется в 2022 году 250 лет

Скриншот из сюжета "Вести Алтай"

В Бийске разрушается старинное кладбище, которому в этом году исполнится 250 лет. Об этом сообщают «Вести Алтай».

- Это кладбище в Бийске было основано в 1772 году по указу Екатерины II о вынесении погостов за черту городов, - пишет издание.

Отметим, что на кладбище захоронены выдающиеся люди, которые внесли значительный вклад в развитие города. Всего сохранилось более 150 надгробий, которые представляют культурное наследие, по мнению историков.

Сейчас кладбище разрушается. По мнению экспертов, важно сохранить хотя бы историческую часть погостов, чтобы у города появилась еще одна достопримечательность, где можно будет проводить экскурсии, связанные с историей города.

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