В Бийске разваливается кладбище, которому исполняется в 2022 году 250 лет

Скриншот из сюжета "Вести Алтай"
В Бийске разрушается старинное кладбище, которому в этом году исполнится 250 лет. Об этом сообщают «Вести Алтай».
- Это кладбище в Бийске было основано в 1772 году по указу Екатерины II о вынесении погостов за черту городов, - пишет издание.
Отметим, что на кладбище захоронены выдающиеся люди, которые внесли значительный вклад в развитие города. Всего сохранилось более 150 надгробий, которые представляют культурное наследие, по мнению историков.
Сейчас кладбище разрушается. По мнению экспертов, важно сохранить хотя бы историческую часть погостов, чтобы у города появилась еще одна достопримечательность, где можно будет проводить экскурсии, связанные с историей города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Рубцовске мародеры спилили оградки на местном кладбище
Жители уже написали заявление в полицию (подробнее)