Барнаулец поджег чужой автомобиль, потому что не смог его угнать

Возбуждены уголовные дела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина поджег чужую машину, потому что не смог ее угнать. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ и по статье 167 УК РФ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Известно, что в полицию с заявлением о поджоге автомобиля «ВАЗ» обратилась хозяйка. Сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей. Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, у которого уже были проблемы с законом. Он рассказал, что пытался угнать машину, но у него не получилось ее завести:

- Тогда незадачливый водитель решил совершить поджог автомобиля, чтобы сотрудники полиции не установили его пребывание в салоне машины, - уточняет ведомство.

Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле мужчина нарвал своей жене цветы с клумбы

Горожане призывают отправить обоих на исправительные работы (подробнее)