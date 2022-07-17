На оборудование для новой барнаульской поликлиники выделят 150 млн рублей

Деньги на оборудование выделят из краевого бюджета Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края выделят на закупку оборудования для новой барнаульской поликлиники 150 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет о новом корпусе городской поликлиники №14.

- По графику ввод в эксплуатацию объекта запланирован в апреле 2023 года. Строительные работы завершатся в конце 2022 года, четыре месяца понадобится на установку медицинского оборудования и получение лицензии. Рисков по исполнению планов мы не видим, - сообщил директор Единого стройзаказчика Александр Морозов.

По его словам, на сегодняшний момент работы выполнены на 62%. Параллельно с внутренней отделкой идет благоустройство территории.

В будущем в данном отделении разместят травмпункт, дневной стационар, женскую консультацию и ряд других отделений.

Выделяемые из бюджета края 150 млн рублей потратят на приобретение компьютерного томографа, флюорографа, двух рентгенаппаратов и двух маммографов.