На Алтае племянника подозревают в краже золота у родной тети

Драгоценности племянник сдал в ломбард Фото: Анна СЕМИНА

52-летняя жительница Барнаула заявила в полицию о краже золотых украшений. Первый и единственный, кто попал под подозрение – ее родной племянник.

- Как рассказала потерпевшая, родственник попросился у неё переночевать. Вечером женщина сняла с себя ювелирные изделия, после чего убрала их в выдвижной ящик серванта, - поясняют в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Племянник видел, куда его тетушка спрятала серьги, браслет и цепочку с кулонов в виде иконки. Утром он рано разбудил ее и сказал, что уезжает на заработки в Туву. И только вечером женщина заметила, что драгоценности пропали. А так как кроме племянника посторонних людей в ее доме не было, она заявила на него.

Разумеется, установить личность злоумышленника оказалось не сложно. Им оказался 27-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Отрицать своей вины он не стал и сообщил, что ценности сдал в ломбард.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».