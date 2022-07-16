Жительницу Алтая подозревают в распространении наркотиков через закладки

Девушка дала признательные показания, ее заключили под стражу Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай задержали девушку, которую подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщает МВД региона.

- Предварительно установлено, что весной, девушка, действуя умышленно, с целью получения преступных доходов от незаконной деятельности, на территории Республики Алтай осуществляла сбыт наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки, используя ресурсы сети интернет, - отметили в ведомстве.

Полицейские выяснили, что девушка оборудовала более 10 мест, в которых находились свертки, с запрещенным веществом, общей массой более 40 граммов. Дома у горожанки изъяли еще более 350 граммов наркотиков, а также банковские карты, упаковочный материал и весы.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Девушка дала признательные показания, ее заключили под стражу.