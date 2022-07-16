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Общество16 июля 2022 5:20

Центр настольного тенниса появится в Барнауле

Специалисты архитектурного бюро должны за 9 месяцев предоставить проектно-сметную документацию,
Герман Архаров
Уже определили подрядчика на проектирование

Уже определили подрядчика на проектирование

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле построят центр настольного тенниса. Уже определили подрядчика на проектирование, сообщает федерация настольного тенниса Алтайского края

Составлением проекта займется компания «АльфА-проекТ».

- По условиям контракта, специалисты архитектурного бюро должны за 9 месяцев предоставить проектно-сметную документацию, куда входит генеральный план здания, благоустройство, озеленение, архитектурные решения с учётом потребностей инвалидов и маломобильных граждан, наружные и внутренние инженерные системы и так далее, - говорится в сообщении

Стоимость работ – 6,3 млн рублей, которые поступят из федерального бюджета.

Внутри центра будет два больших зала, один из них для настольного тенниса со специальным профессиональным покрытием, а второй игровой. Кроме того, внутри будут и другие помещения.