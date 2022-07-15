Алтайский полицейский в свободное от работы время раскрыл угон машины

Уголовное дело было возбуждено по статье 166 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Михайловском районе Алтайского края полицейский в свободное от работы время раскрыл угон машины ВАЗ 2106. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Известно, что накануне подозреваемый проник на частную территорию, где был припаркована машина. Автомобиль не был заперт. Тогда молодой человек завел двигатель, сомкнув провода зажигания, и уехал. Через несколько часов машину заметил правоохранитель, который возвращался с работы домой, на одной из улиц районного центра. Его привлекли открытые двери машины.

- Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила личность владельца, который сообщил, что машину он вечером припарковал во дворе своего дома и удивился тому, что сейчас ее обнаружили на улице. Мужчина написал заявление об угоне, - пишет ведомство.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления местный житель 2004 года рождения. Его задержали в соседнем селе. Молодой человек в содеянном признался. Он рассказал, что угнал машину, чтобы покататься по селу. Уголовное дело возбуждено по статье 166 УК РФ.

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