Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 8:52

Пермь и Барнаул свяжет прямой авиарейс

Самолеты будут летать дважды в неделю
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Билеты в одну стороны стоят от 4343 рублей

Билеты в одну стороны стоят от 4343 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиакомпания Nordwind Airlines планирует запустить прямые рейсы из Барнаула в Пермь. Самолеты начнут летать с 31 июля.

Это первый такой опыт связать краевую столицу с еще одним уральским городом.

- Мы с удовольствием будем встречать гостей из Перми на алтайской земле. Алтайский край - все настоящее! У нас настоящие события, настоящие эмоции и приключения, настоящие впечатления и воспоминания, - говорит директор Алтайтурцентра Александра Томашевич.

На данный момент расписание полетов готово до конца года. Самолеты будут летать два раза в неделю: из Барнаула по воскресеньям и четвергам, а обратно в воскресенье и среду. Время в пути – около трех часов. В одну сторону билет обойдется от 4343 рублей