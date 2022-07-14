На Алтае три семьи отправятся в путешествие на плоту

Плот, на котором семьи отправятся в путь Скриншот видео Бийского телевидения

Три семьи из села Первомайского, Барнаула и Омска намереваются совершить совместное путешествие на плоту по реке. С собой они возьмут детей.

В общей сложности, как пишет «Бийский рабочий», плот должен принять девять человек.

- Это не опасно. У нас лодка будет с собой, спасжилеты, спасательные круги, то есть насчет безопасности все оборудовано, все предусмотрено. Проблем не будет, - издание приводит слова одного из непосредственных участников путешествия Василия Тюкаева.

На данный момент работа по созданию плота еще не закончена. Еще предстоит доделать крышу, поставить столы и скамейки, а также установить мотор. Путешественники намерены сплавляться только днем, а на ночь приставать к суше, где будут разбивать мини-лагерь с баней.

Провиант берут только на первое время. Пополнять запасы еды планируют во время остановок. Также в приоритете теплая одежда на случай холодной погоды, ведь без этого будет тяжко.

А пока мужская часть коллектива занимается тяжелой работой, женская половина придумывает досуг. Уже запланировано посвящение в моряки, день свадеб, «мафия» и многое другое.

В путь современные Робинзоны намерены отправиться 16 июля.