Жители Алтайского края могут бесплатно проверить свое здоровье в определенные даты

Медики проверят уровень сахара и холестерина, сделают ЭКГ, пульсоксиметрию, измерят артериальное и внутриглазное давление Фото: Минздрав Алтайского края

Жители Алтайского края смогут бесплатно проверить свое здоровье в рамках выездного профилактического обследования. Об этом сообщили региональном Минздраве.

Центр медпрофилактики будет принимать всех желающих с 10.00 до 15.00:

– в ТРЦ «Заря» (г. Барнаул, ул. Власихинская, 166) с 11 до 15 июля;

– в ТРЦ «Европа» (г. Барнаул, Павловский тракт, 251в) с 11 до 14 июля;

– в ТРЦ «Арена» (г. Барнаул, Павловский тракт, 188) с 18 до 21 июля;

– в здании рынка «Центральный» (г. Барнаул, Мало-Тобольская, 23) 18,19 и 20 июля.

Медики проверят уровень сахара и холестерина, сделают ЭКГ, пульсоксиметрию, измерят артериальное и внутриглазное давление. Также во время обследования определят индекс массы тела. Профилактические выезды на выявление у жителей факторов развития риска хронических неинфекционных заболеваний, таких как гипертония, глаукома, сахарный диабет и других.

Результаты обследований можно будет узнать сразу на месте. Терапевт даст индивидуальные рекомендации по профилактике заболеваний, питанию и изменению образа жизни.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.