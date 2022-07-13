В Барнауле сносят дом, который признали аварийным еще девять лет назад

Сейчас рабочие разбирают несущие строительные конструкции, после начнут демонтаж фундамента Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле сносят дом по адресу ул. Тимуровская, 54. Как сообщают в пресс-службе мэрии, он был построен в 1956 году, а аварийным его признали в 2013-м.

- Работы по сносу были начаты в конце июня. Здесь уже проведены подготовительные работы, демонтирована кровля, - рассказали в городской администрации.

Сейчас рабочие разбирают несущие строительные конструкции, после начнут демонтаж фундамента.

Всего в Октябрьском районе Барнаула находится 76 домов, которые признали аварийными и подлежащими сносу. Полностью расселены семь, еще 15 домов расселены частично. В мэрии сообщают, что всех жильцов расселят оттуда до конца года.