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Общество13 июля 2022 2:25

В Барнауле сносят дом, который признали аварийным еще девять лет назад

Он находится по адресу ул. Тимуровская, 54
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
Сейчас рабочие разбирают несущие строительные конструкции, после начнут демонтаж фундамента

Сейчас рабочие разбирают несущие строительные конструкции, после начнут демонтаж фундамента

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле сносят дом по адресу ул. Тимуровская, 54. Как сообщают в пресс-службе мэрии, он был построен в 1956 году, а аварийным его признали в 2013-м.

- Работы по сносу были начаты в конце июня. Здесь уже проведены подготовительные работы, демонтирована кровля, - рассказали в городской администрации.

Сейчас рабочие разбирают несущие строительные конструкции, после начнут демонтаж фундамента.

Всего в Октябрьском районе Барнаула находится 76 домов, которые признали аварийными и подлежащими сносу. Полностью расселены семь, еще 15 домов расселены частично. В мэрии сообщают, что всех жильцов расселят оттуда до конца года.