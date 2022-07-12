Глава Барнаула поручил проконтролировать ситуацию с зачислением первоклассников в школы

Школа Фото: Анна Перевощикова

В школах Барнаула продолжают принимать первоклассников. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, накануне прошло аппаратное совещание по данному вопросу.

Со слов зампредседателя комитета по образованию Натальи Михальчук, всего в школы города планируют зачислить больше 10 тыс. детей, для них готово 10,5 тыс. мест. Остаются свободными сейчас 1257 места, около 450 из них - в проблемном Индустриальном районе.

Первый этап приема завершился в конце июня, тогда было зачислено 8466 человек, которые имеют право на первоочередной прием или проживают на закрепленной территории. Второй этап стартовал с 6 июля и продлится до 5 сентября, документы могут подать те, кто не проживает на закрепленной за школой территории.

- Для детей, которые не попали в школы по прописке, открыты дополнительно 305 мест в близлежащих школах. Кроме того, к началу приемной кампании за счет бюджета города были открыты 360 дополнительных мест в школах Индустриального района, - отметила Наталья Михальчук.

По итогам совещания глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил проконтролировать ситуацию с зачислением детей.