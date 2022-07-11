Особо крупную партию наркотиков изъяли у 20-летней жительницы Барнаула

Девушку заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские изъяли особо крупную партию наркотиков. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В арендуемой квартире, расположенной по проезду Северный-Власихинский у 20-летней девушки обнаружили и изъяли 350 граммов наркотического средства синтетического происхождения. Предварительно установлено, что девушка была закладчиком интернет-магазина и готовила изъятую партию наркотика к сбыту.

Кроме того, в квартире обнаружили и изъяли упаковочный материал, банковские карты, телефоны, электронные весы.

– Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере), – почеркнули в ведомстве.

Девушку оставили под арестом. Ей грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.