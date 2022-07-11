В Барнауле проводят проверку после сообщений о сломавшей позвонки на батуте девочке

Фото: прокуратура Алтайского края

В Барнауле правоохранители проводят проверку после сообщения о девочке, которая якобы сломала три позвонка в детской игровой комнате. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Отец ребенка рассказал в соцсетях о том, что его маленькая дочь прыгала на батуте и получила травму. По его словам, все произошло 18 июня в одной из детских игровых комнат Барнаула.

В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Если информация о травме ребенка подтвердится, то будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее мы писали о том, что в верёвочном проке в Барнауле постадал 13-летний подросток. У ребенка диагностировали серьезные травмы из-за падения.