На Алтае водитель КамАЗа устроил погоню и сбежал от полицейских в лес

Составили административные протоколы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали водителя КамАЗа, который пытался уехать от полицейских и создал опасную ситуацию для других автомобилистов. Об этом сообщает МВД региона.

Сотрудникам ГИБДД сообщили о том, что возле одного из кафе села Подойниково Панкрушихинского района заметили мужчину, возможно, с признаками алкогольного опьянения, который сел за руль КамАЗа.

Вскоре сотрудники ДПС увидели грузовик, который ехал по одной из улиц села в направлении дороги «Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород». КамАЗ попытались остановить, но водитель не реагировал и попытался скрыться. Началась погоня.

- При помощи сигнальной установки сотрудники ГИБДД неоднократно требовали от водителя остановиться, но он продолжал игнорировать законные требования. Нарушитель создавал аварийные ситуации на дороге, выезжал на встречную полосу, пытался создать помехи в движении сотрудникам ДПС, - отметили в ведомстве.

Через некоторое время грузовик заехал в лес, водитель вышел из грузовика и попытался скрыться в густых зарослях деревьев. Мужчину задержали. Выяснилось, что это житель села Подойниково 1982 года рождения.

В отношении мужчины составили административные протоколы.