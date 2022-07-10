В Сростках продают за 10 млн рублей популярное придорожное кафе с гостиницей

В Сростках выставили на продажу комплекс придорожного сервиса «Калина Красная». Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Сростках выставили на продажу комплекс придорожного сервиса «Калина Красная». Объявление появилось на сайте «Авито».

В публикации сказано, что комплекс продается целиком за 10 млн рублей. В него входит кафе быстрого питания, круглогодичная гостиница на 22 места, гостиница летняя на 20 мест, сауна с комнатой отдыха и зоной барбекю, цех полуфабрикатов, гараж, торговые павильоны.

Владелец согласен на обмен, но на что именно – не уточняется. Также указано, что уместен обоснованный торг.