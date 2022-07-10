В Бийске два авто угодили в яму на месте ремонтных работ, есть пострадавший

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

Утром 10 июля в Бийске произошло серьезное ДТП. На перекрестке столкнулись два автомобиля и свалились в яму на месте ремонтных работа. О происшествии рассказали в паблике «Инцидент Барнаул»,

- Сегодня в 9:50 утра на пересечении Кожевенного и Красноармейской произошло столкновение автомобилей Honda Parner и Toyota Сrown. При ударе обе машины через защитное ограждение упали в разрытие проезжей части, - рассказали в пресс-службе СГК.

Яму разрыли в ходе проведения ремонтных работ. Одна из машин упала боком, другая свалилась передней частью. Судя по фото, территория была ограждена.

Одного водителя доставили в больницу с травмами средней тяжести. Другой от госпитализации отказался.