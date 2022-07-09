Разложившийся труп мужчины нашли в барнаульской многоэтажке после жалоб соседей

Это вторая жуткая находка в краевой столице за неделю Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле нашли еще один разложившийся труп. По данным телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, тело нашли после жалоб соседей на запах.

Страшную находку сделали спасатели в девятиэтажном доме по адресу ул. Советской Армии,48в. Прибывшая бригада МЧС после вызова жильцов пролезла в окно балкона и обнаружила разложившееся тело. Известно, что 55-летний вел асоциальный образ жизни. По всей видимости, пролежал он не одну неделю.

Тело было передано на экспертизу, однако точно установить причину смерти не удалось из-за сильного разложения.

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