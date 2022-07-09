На Алтае воры проникли в сельсовет и вскрыли пять сейфов, но они оказались пустыми

Полиция возбудила дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские задержали подозреваемых в краже денег из сельсовета. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, они вскрыли пять сейфов.

Кража произошла в селе Ащегуль. Глава сельского совета рассказал, что неизвестные проникли в здание, вскрыли сейфы, которые оказались пустыми, а также украли 2 тысячи рублей из стола.

- Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в краже. Ими оказались двое безработных мужчин, - отметили в полиции.

Деньги они потратили на спиртное. В их отношении возбуждено уголовное дело.