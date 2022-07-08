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Общество8 июля 2022 6:47

На Алтае ищут учителей, готовых поехать в командировку в ДНР и ЛНР

Об этом рассказал один из педагогов
Герман Архаров
В школе

В школе

Фото: Олег УКЛАДОВ

В школы Барнаула пришло письмо от регионального министерство образования и науки, в котором просят сообщить об учителях, желающих поехать в командировку в ДНР и ЛНР Об этом пишет amic.ru со ссылкой на одного из педагогов.

В документе говорится, что в настоящее время в России якобы формируются списки педагогических работников, которые готовы отправиться в Луганскую и Донецкую народные республики. В случае поездки в командировку за педагогом сохранится основное место работы.

Официально эту информацию в алтайском минобре не комментировали.

Ранее мы писали о том, что в Славяносербском районе ЛНР выдают гуманитарную помощь от Алтайского края.