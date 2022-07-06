На Алтае парень на спор сломал входную дверь кафе

Хулиганская выходка стоила хозяину заведения 17 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по РА

В Горно-Алтайске молодой человек серьезно повредил входную дверь кафе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, похулиганить он решил из-за спора с товарищем.

В дежурную часть полиции обратился владелец одного из развлекательных заведений. Он рассказал, что неизвестные ночью повредили рольставни входной двери кафе. Ущерб оценили в 17 тысяч рублей.

Вскоре полиции удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 23-летний житель республиканской столицы. Он сознался в содеянном и рассказал, что проходил мимо кафе и поспорил с другом, что сможет совершить столь необдуманный поступок из хулиганских побуждений.

- Он неоднократно ударил входную дверь руками и ногами, изрядно повредив её, после чего молодые люди ушли. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений», - отметили в полиции.