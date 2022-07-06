36 домов на день останутся без горячей воды в Барнауле

Отключение коснется части жителей Октябрьского и Железнодорожного районов Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 6 июля, временно отключат горячую воду у части жителей Октябрьского и Железнодорожного районов. Как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.

Отключение требуется для установки заглушки на ремонтном участке. Также там будет вмонтирована линия временного трубопровода, по которой жильцы смогут получать горячую воду даже во время ремонтных работ на теплосети. Горячего водоснабжения на это время не будет в 36 домах, одной школе и шести административных зданиях.

Работы будут вестись около дома №11 по улице Брестская.