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Общество5 июля 2022 4:03

Промышленная компания выкупила участок моторного завода в Барнауле

Собственник планирует начать новое производство
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В последнее время на территории активно сносили старые здания и расчищали территорию

В последнее время на территории активно сносили старые здания и расчищали территорию

Фото: Виталий БАРАБАШ

Компания “Алтайлесмаш” выкупила участок бывшего моторного завода на проспекте Космонавтов в Барнауле. Как сообщает “Толк”, в планах собственника запуск нового производства в сфере машиностроения.

В последнее время на территории активно сносили старые здания и расчищали территорию. Как рассказали изданию в минпроме региона, участок площадью больше 10 гектаров не входит в состав имущества действующего завода. Девять лет назад его купила компания "ИнвестПроект", но не пользовалась им. Накануне прошла сделка с промышленной компанией, собственник планирует заняться новым производством, и, возможно, попробует воспользоваться господдержкой.

На территории самого завода планируют создать технопарк.