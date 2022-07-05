Промышленная компания выкупила участок моторного завода в Барнауле

В последнее время на территории активно сносили старые здания и расчищали территорию Фото: Виталий БАРАБАШ

Компания “Алтайлесмаш” выкупила участок бывшего моторного завода на проспекте Космонавтов в Барнауле. Как сообщает “Толк”, в планах собственника запуск нового производства в сфере машиностроения.

В последнее время на территории активно сносили старые здания и расчищали территорию. Как рассказали изданию в минпроме региона, участок площадью больше 10 гектаров не входит в состав имущества действующего завода. Девять лет назад его купила компания "ИнвестПроект", но не пользовалась им. Накануне прошла сделка с промышленной компанией, собственник планирует заняться новым производством, и, возможно, попробует воспользоваться господдержкой.

На территории самого завода планируют создать технопарк.