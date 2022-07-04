73-летняя пенсионерка из Рубцовска решила стать брокером и лишилась почти 1,5 млн рублей

После перевода денег женщина несколько месяцев еще верила, что заработает на этом и ожидала поступления обещанной прибыли. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Рубцовска перечислила мошенника почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Алтайскому краю.

– По предварительным данным, в начале этого года 73-летняя жительница Рубцовска в интернете увидела рекламу о получении прибыли с помощью брокерской фирмы. Она зарегистрировалась на сайте. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и предложил для получения высокого дохода открыть брокерский счет, – рассказывают в МВД.

Сперва пожилой женщине предложили пройти обучение за 20 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и прошла онлайн-обучение. Через несколько дней, казалось бы, это дало свои плоды. Консультант позвонил ей и обрадовал новостью о растущем доходе. Он рекомендовал делать дополнительные взносы для получения больших дивидендов.

По итогу она перевела мошенникам 1 млн 396 тысяч рублей. После перевода денег она несколько месяцев еще верила, что заработает на этом и ожидала поступления обещанной прибыли. Однако деньги так и не пришли. После она обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.