Из-за военных учений в Алтайском крае ограничат движение

ГИБДД призывает автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке Фото: Герман Архаров

В понедельник, 4 июля, и во вторник, 5 июля, в Алтайском крае ограничат движение из-за военных учений. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Движение ограничат на следующих участках алтайских дорог:

– 4 июля с 16:15 до 18:30 «населенный пункт Украинский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – граница Первомайского и Косихинского районов»;

– 5 июля с 21:30 до 23:40 «населенный пункт Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Контошино».

ГИБДД призывает автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.