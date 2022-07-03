В Алтайском крае в 2022 году вырос экспорт меда

Алтайская продукция направляется в 21 страну мира Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за шесть месяцев 2022 года увеличился экспорт меда. Об этом сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора.

На данный момент экспортировано 340 тонн меда в Монголию, страны ЕС и другие. В прошлом году за аналогичный период данный показатель составлял около 200 тонн.

Пресс-служба отмечает, что за полгода специалисты сертифицировали также 12,2 тыс. тонн животноводческой продукции и 8,5 тыс. штук яиц, предназначенных для отправки на экспорт. Отметим, что алтайская продукция направляется в 21 страну.

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