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Здоровье2 июля 2022 7:48

Алтайский край еще не стал свободным от COVID-19 регионом

Число заболевших ковидом растет
Герман Архаров
В крае все еще выявляют новые случаи ковида

В крае все еще выявляют новые случаи ковида

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край еще не получил статус свободного от ковида региона. Это следует из информации с портала стопкоронавирус.рф.

Чтобы быть регионом, свободным от ковида, следует соответствовать 5 критерием. Алтайский край подходит по двум пунктам: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения и охват тестированием населения на COVID-19.

Регион все еще не соответствует следующим критериям: уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

По данным на 1 июля, за сутки в Алтайском крае выявили 52 новых заболевших коронавирусом. При этом число выздоровевших стало больше на 53.

Коллективный иммунитет в Алтайском каре составляет 17,2%.