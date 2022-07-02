Алтайский край еще не стал свободным от COVID-19 регионом

В крае все еще выявляют новые случаи ковида Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край еще не получил статус свободного от ковида региона. Это следует из информации с портала стопкоронавирус.рф.

Чтобы быть регионом, свободным от ковида, следует соответствовать 5 критерием. Алтайский край подходит по двум пунктам: заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения и охват тестированием населения на COVID-19.

Регион все еще не соответствует следующим критериям: уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

По данным на 1 июля, за сутки в Алтайском крае выявили 52 новых заболевших коронавирусом. При этом число выздоровевших стало больше на 53.

Коллективный иммунитет в Алтайском каре составляет 17,2%.