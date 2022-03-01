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Происшествия1 марта 2022 9:36

Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Барнауле

По факту трагедии проводят проверку
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Мужчина погиб на месте ДТП

Мужчина погиб на месте ДТП

Фото: ГИБДД Барнаула

1 марта в Барнауле насмерть сбили пенсионера. Как сообщили в ГИБДД по городу, мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

Трагедия произошла на улице Антона Петрова в районе дома №185. Предварительно установлено, что водитель 1992 года рождения на иномарке Hyundai сбил мужчину пенсионного возраста. Он скончался до приезда медиков. Сейчас его личность устанавливают.

- В настоящий момент по данному факту назначена проверка, обстоятельства выясняются, - отметили в Госавтоинспекции.