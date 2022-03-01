Депутаты алтайского парламента и кошка отказались пробовать еду из школьной столовой

Вячеслав Лаптев предложил коллегам попробовать пельмени и котлету с макаронами Фото: Виталий БАРАБАШ

Депутат фракции КПРФ от Алтайского краевого Законодательного Собрания Вячеслав Лаптев принес на сессию еду из столовой Топчихинской средней школы №1. Как сообщает “Политсибру”, он предложил коллегам попробовать, чем кормят детей.

Депутат отметил, что с октября прошлого года ему жалуются родители учащихся. Чтобы подкрепить сказанное доказательство, он принес с собой пельмени, а также макароны с котлетами из той самой школы.

- Если есть желающие рискнуть – можно продегустировать, – отметил Лаптев.

Кошка депутата, кстати, тоже школьную еду пробовать не стала.