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Политика1 марта 2022 8:14

Депутаты алтайского парламента и кошка отказались пробовать еду из школьной столовой

Один из народных избранников предложил коллегам попробовать “несъедобные” пельмени из Топчихинской СОШ
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Вячеслав Лаптев предложил коллегам попробовать пельмени и котлету с макаронами

Вячеслав Лаптев предложил коллегам попробовать пельмени и котлету с макаронами

Фото: Виталий БАРАБАШ

Депутат фракции КПРФ от Алтайского краевого Законодательного Собрания Вячеслав Лаптев принес на сессию еду из столовой Топчихинской средней школы №1. Как сообщает “Политсибру”, он предложил коллегам попробовать, чем кормят детей.

Депутат отметил, что с октября прошлого года ему жалуются родители учащихся. Чтобы подкрепить сказанное доказательство, он принес с собой пельмени, а также макароны с котлетами из той самой школы.

- Если есть желающие рискнуть – можно продегустировать, – отметил Лаптев.

Кошка депутата, кстати, тоже школьную еду пробовать не стала.