Алтайского депутата будут судить за изнасилование несовершеннолетней племянницы жены

Дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Государственного собрания – Эл Курултай. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, его будут судить за изнасилование несовершеннолетней и развратные действия.

По данным следователей, в конце 2019 года мужчина, будучи в Барнауле, изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Через два года девушка осмелилась рассказать о произошедшем. Также мужчина совершал в её отношении развратные действия

- По ходатайству следователя СК в отношении депутата была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, - отметили в СК.

Дело направлено в суд.