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Общество1 марта 2022 4:51

На Алтае перекроют три дороги из-за движения военных колонн

Водителей предупреждают об ограничениях
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Водителей предупреждают об ограничениях

Водителей предупреждают об ограничениях

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 1 марта введут временные ограничения на нескольких дорожных участках. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, речь идет о трех трассах.

Из-за движения военных колонн временно будет недоступен проезд на следующих автодорогах:

- с 18:00 до 21:00 - «населенный пункт Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Жилино»;

- с 18:00 до 21:00 - «населенный пункт Б. Ключи – населенный пункт Лесной – автодорога «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – аэродром «Лесной»;

- с 23:20 до 00:15 - «населенный пункт Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Старая Косиха».

Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной обстановке.