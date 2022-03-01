На Алтае перекроют три дороги из-за движения военных колонн

Водителей предупреждают об ограничениях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 1 марта введут временные ограничения на нескольких дорожных участках. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, речь идет о трех трассах.

Из-за движения военных колонн временно будет недоступен проезд на следующих автодорогах:

- с 18:00 до 21:00 - «населенный пункт Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Жилино»;

- с 18:00 до 21:00 - «населенный пункт Б. Ключи – населенный пункт Лесной – автодорога «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – аэродром «Лесной»;

- с 23:20 до 00:15 - «населенный пункт Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Старая Косиха».

Водителей просят с пониманием отнестись к дорожной обстановке.