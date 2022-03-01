Бийчанин потерял деньги при покупке мотоцикла через интернет

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

64-летний житель Бийска решил через интернет приобрести мотоцикл, но лишился накоплений, так как наткнулся на мошенников.

- Перед наступлением весны мужчина решил приобрести мотоцикл и стал искать подходящее предложение в интернете, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре пенсионер нашел интересное объявление и созвонился с продавцом. Выяснилось, что техника находится в другом регионе, но тот готов отправить мотоцикл в Бийск транспортной компанией. Главное условие – полная предоплата.

Потерпевший не заподозрил ничего странного и перевел более 160 тысяч рублей. После этого связь с продавцом мотоцикла прекратилась, а «железный конь» так и не приехал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».