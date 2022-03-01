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Общество1 марта 2022 3:50

Бийчанин потерял деньги при покупке мотоцикла через интернет

Он лишился более 160 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

64-летний житель Бийска решил через интернет приобрести мотоцикл, но лишился накоплений, так как наткнулся на мошенников.

- Перед наступлением весны мужчина решил приобрести мотоцикл и стал искать подходящее предложение в интернете, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре пенсионер нашел интересное объявление и созвонился с продавцом. Выяснилось, что техника находится в другом регионе, но тот готов отправить мотоцикл в Бийск транспортной компанией. Главное условие – полная предоплата.

Потерпевший не заподозрил ничего странного и перевел более 160 тысяч рублей. После этого связь с продавцом мотоцикла прекратилась, а «железный конь» так и не приехал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».