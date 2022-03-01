Юные «наследники Ползунова» - в сборной Алтайского края

Юные «наследники Ползунова» Фото: из архива компании

На состоявшемся в Барнауле заседании Тренерского совета Федерации шахмат Алтайского края утвержден состав сборной региона на 2022 год. В нее вошли воспитанники шахматного клуба Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданного на базе АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании.

Четверка юных шахматистов – Александр Кузнецов, Михаил Ларионов, Анжелика Говорова и Татьяна Кузнецова – будет в наступившем году иметь преимущественное право представлять край на различных соревнованиях и участвовать в региональной гроссмейстерской школе.

Включение юных «наследников Ползунова» в состав сборной неслучайно. На протяжении 2021 года ребята демонстрировали успехи на турнирах разного уровня и продолжили покорять шахматный пьедестал в 2022-м. Так, 5 февраля на чемпионате Алтайского края по быстрым шахматам среди женщин, в котором приняли участие как взрослые, так и совсем юные шахматистки, Татьяна Кузнецова и Анжелика Говорова заняли 2 и 3 места соответственно.

Председатель Тренерского совета Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов так оценил выступления девочек: «Татьяна Кузнецова прекрасно провела турнир. Выиграв на финише три партии подряд, она стала серебряным призером чемпионата. Молодец! Бронзовую медаль вручили Анжелике Говоровой. Для юной шахматистки это первый по-настоящему серьезный успех во взрослом соревновании. Талантливой девочке всего 10 лет, и впереди у нее еще немало побед во всевозможных соревнованиях. Нужно только усиленно тренироваться».

Впереди ребят ждут сложные и ответственные турниры и одно из главных событий шахматного года – Первенство Российской Федерации по шахматам 2022 года.