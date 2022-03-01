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Общество1 марта 2022 3:45

Новые дорожные знаки установят на нескольких участках в Барнауле

С 21 марта изменится схема движения
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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С 21 марта изменится схема движения

С 21 марта изменится схема движения

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на нескольких участках дорог появятся новые дорожные знаки. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, изменения вступят в силу с 21 марта.

На двух проездах улицы Балтийской возле Церкви Иоанна Богослова будет действовать одностороннее движение. Кроме того, на улице Малахова в районе здания №34а и на проспекте Социалистическом в районе зданий №107 и 109 будут введены запреты на остановку и стоянку транспортных средств.

- Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения, - пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.